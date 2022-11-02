Школы Советского и Ворошиловского районов Волгограда не будут работать из-за плохой воды до 7 ноября

Дистанционное обучение продлили до 7 ноября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ученики школ Ворошиловского и Советского районов Волгограда не выйдут на занятия до понедельника. Как сообщили в мэрии, до устранения последствий коммунальной аварии, полного и качественного восстановления тепло- и водоснабжения в районе ученики будут обучаться удаленно. В самих школах родителям назвали другую причину – риск получить кишечную инфекцию из-за сомнительного качества воды, которая сейчас течет из кранов.

- 2 и 5 ноября учимся дистанционно. Причина – нет разрешения Роспотребнадзора на питьевую воду. Необходимо провести анализ питьевой воды прежде, чем готовить детям пищу, чтобы избежать кишечных инфекций. Воду из крана кипятите даже дома! – такие сообщения пришли в родительские чаты волгоградцев от учителей школ Ворошиловского района.

Действительно, накануне Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области опубликовало рекомендации волгоградцам, как жить после коммунальной аварии. Воды не было 5 дней, и теперь ее качество вызывает у санитарных врачей опасения. Ведомство рекомендовало жителям пить только бутилированную воду. А ту, что течет из крана, использовать только в технических целях. Воду, которую подвозят цистернами, можно употреблять только после кипячения.

Во избежание возникновения и распространения кишечных инфекционных заболеваний введен режим гиперхлорирования на водоочистных сооружениях как профилактическая мера, - уточнили в Роспотребнадзоре. – Организован постоянный лабораторный контроль.

В ведомстве обещали известить волгоградцев о результатах исследований воды и сообщить, когда она снова будет пригодна для питья и приготовления еды.