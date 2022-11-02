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НовостиОбщество2 ноября 2022 14:33

Роспотребнадзор не советует пить воду из-под крана в Волгограде

После аварии на канализации воду сильно хлорируют
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В трубах сейчас техническая вода.

В трубах сейчас техническая вода.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волгоградский Роспотребнадзор не советует жителям Волгограда пить воду из-под крана в ближайшие дни. После устранения аварии на коллекторе канализации и восстановления питьевого водоснабжения в домах Ворошиловского и Советского районов, на очистных станциях во избежание заразы воду сильно хлорируют, так что из крана сейчас идет техническая вода, сообщили сайту volgograd.kp.ru санитарные врачи.

- Во избежание возникновения и распространения кишечных инфекционных заболеваний введен режим гиперхлорирования на водоочистных сооружениях как профилактическая мера. В связи с этим поступающую к потребителям воду следует использовать в технических целях, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Пить же волгоградцам советуют воду в бутылках из магазинов, которую в последнюю неделю и так активно раскупали из-за аварии на канализационном коллекторе. Если же вы используете питьевую воду из автоцистерны, то ее необходимо прокипятить перед использованием для питья и приготовления еды.

Пока санитарные врачи ежедневно проводят в лаборатории исследования качества воды в системе водоснабжения. Как только воду из-под крана снова можно будет пить, обещают сообщить.