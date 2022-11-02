В Волгограде устранили новый порыв на канализационном коллекторе в пойме Царицы

Течь уже устранили. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Не успели власти Волгограда отчитаться о восстановлении первой нитки разрушившегося канализационного коллектора в пойме Царицы и озвучить сроки полной ликвидации аварии, оставившей почти на неделю без воды и тепла два района, как трубу опять прорвало. Фонтан зловонных стоков забил из старой трубы первой нитки коллектора, к которой приварили новую. Факт засняли на видео во время заседания оперативного штаба на месте ЧП 2 ноября, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Трубу быстро заварили, течь устранили, но факт остался на видео, которое пошло гулять по социальным сетям и домовым чатам. Волгоградцы снова стали набирать воду, делать запасы на случай нового отключения водоснабжения. Из-за этого давление в трубах упало, и несколько улиц действительно остались без воды. В Концессиях заявили, что коллектор работает в штатном режиме, отключать воду снова не будут.