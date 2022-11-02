Бочаров: завершить монтаж второго коллектора в Волгограде должны 4 ноября

Сейчас рабочие варят швы на второй трубе коллектора. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На выездном совещании оперштаба на месте коммунальной аварии в пойме реки Царицы 2 ноября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу 4 ноября 2022 года завершить ремонтно-восстановительные работы на канализационном коллекторе, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Исходя из анализа ситуации, считаю возможным 4 ноября текущего года завершить ремонтно-восстановительные работы на этом участке и перейти к работе в штатном режиме. В дальнейшем приступить к восстановлению прилегающей территории и благоустройству, - сказал Андрей Бочаров.

Первую нитку коллектора уже запустили. Пока по временной схеме. В дома Ворошиловского, Советского и части Кировского районов потихоньку возвращаются вода и тепло. Сейчас рабочие варят вторую трубу коллектора. Только после завершения всех работ вода из кранов волгоградцев пойдет струей, а не тонкой ниточкой. Мешают и мелкие аварии, которые возникли на теплотрассах и водопроводе после запуска системы.

Также продолжится обследование действующего коллектора методом санации - прокола. Идею обследовать трубопровод открытым способом, перепахав для этого всю пойму, губернатор не одобрил.