В Волгоградской области ФСБ задержала начальницу почтового отделения

Женщине грозит тюрьма. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальницу одного из почтовых отделений связи Волгоградской области задержали сотрудники регионального УФСБ. Женщину подозревают в нарушении статьи 160 УК РФ – «присвоение или растрата». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, с июля по сентябрь 2022 года руководитель забирала из почтового отделения товарно-материальные ценности и соцвыплаты.

Следователи ФСБ возбудили на подозреваемую уголовное дело. Санкции статьи предусматривают тюремный срок до 6 лет.

- В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление других эпизодов противоправной действительности, - добавили в пресс-службе регионального УФСБ.