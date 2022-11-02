В Волгоградской области ФСБ задержала начальницу почтового отделения

Женщине грозит тюрьма.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Начальницу одного из почтовых отделений связи Волгоградской области задержали сотрудники регионального УФСБ. Женщину подозревают в нарушении статьи 160 УК РФ – «присвоение или растрата». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, с июля по сентябрь 2022 года руководитель забирала из почтового отделения товарно-материальные ценности и соцвыплаты.
Следователи ФСБ возбудили на подозреваемую уголовное дело. Санкции статьи предусматривают тюремный срок до 6 лет.
- В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление других эпизодов противоправной действительности, - добавили в пресс-службе регионального УФСБ.