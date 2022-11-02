В октябре волгоградцы чаще звонили в Роспотребнадзор с вопросами о вакцинации

Ведомство подвело итоги работы горячей линии по ОРВИ Фото: Олег УКЛАДОВ

С 3 по 14 октября специалисты Роспотребнадзора в рамках всероссийской горячей линии по вопросам ОРВИ приняли более тысячи звонков от жителей Волгоградской области.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, чаще всего волгоградцы спрашивали про вакцинацию (20%) и масочный режим (16%). Напомним, что сегодня маски нужно надевать во время посещения медучреждений - детских и взрослых поликлиник, больниц. Что касается прививки от гриппа и коронавируса, то сегодня эти меры носят рекомендательный характер.

Также жителей региона волновали ограничительные мероприятия из-за болезней в школах (14%). Часть обратившихся интересовалась соблюдением температурного режима в помещениях (12%). На все вопросы ответили сотрудники Роспотребнадзора.