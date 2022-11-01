Студенты волгоградского колледжа шьют теплые вещи для участников СВО

Фото: администрация Камышина.

Более 30 студентов Камышинского индустриально-педагогического колледжа имени Маресьева шьют для участников спецоперации на Украине теплые вещи – кофты, балаклавы, плащи. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, волонтерскую помощь организовал муниципальный штаб #МЫВМЕСТЕ.

Молодые практиканты, которые учатся по направлениям портной и оператор швейного оборудования, работают в тылу, чтобы обеспечить камышинских военнослужащих необходимым. Все вещи потом передадут на фронт.

- Также волонтеры колледжа оказывают бесплатные парикмахерские услуги для членов семьей мобилизованных граждан. Отметим, что на базе учреждения осуществляется сбор гуманитарной помощи и первоочередных предметов для военнослужащих, - добавили в администрации Камышина.

Как рассказали на горячей линии «Мобилизация. Волгоградская область», многие региональные предприятия и ателье объединились, чтобы помочь бойцам.