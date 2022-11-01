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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 6:19

В центре Волгограда в цирке загорелась конюшня

В ЧП никто не пострадал
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Сейчас цирк закрыт на реконструкцию.

Сейчас цирк закрыт на реконструкцию.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В понедельник, 31 октября, в Центральном районе Волгограда на улице Краснознаменской в здании цирка загорелась конюшня. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного ГУ МЧС, звонок о пожаре в экстренные службы поступил в 16.14 часов. В части здания, где содержат животных, вспыхнула пристройка с сеном.

К месту ЧП оперативно приехали сотрудники 3-й пожарно-спасательной части. Им удалось в считанные минуты ликвидировать огонь. В ведомстве подчеркнули, что погибших и пострадавших нет.

В настоящий момент Волгоградский государственный цирк закрыт на реконструкцию. Напомним, что в ближайшие пару лет здание капитально обновят, внутри появится современная арена, также согласно проекту будут созданы условия для содержания самых разных животных, выступающих на шоу.