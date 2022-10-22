В Волгоградской области 88 человек отравились грибами

Не все грибы безопасны. Фото: Евгения ГУСЕВА

В этом году с начала грибного сезона в Волгоградской области отравились грибами уже 88 человек, в том числе 7 детей. На койках токсикологического отделения больницы скорой помощи №25 оказались даже опытные грибники с огромным стажем, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете здравоохранения.

- Люди попросту путают съедобный и «ядовитый» гриб. При этом фатальные ошибки допускают не только новички, но и пожилые граждане, которые в силу снижения зрения, могут попросту не различить опасный гриб, - рассказал врач-токсиколог, заведующий центром острых отравлений больницы №25 Сергей Ларионов.

Медик предупреждает, что опасно собирать грибы вдоль дорог, рядом с заводами, в местах обработки деревьев и почвы. Вторая причина отравлений - погрешности в кулинарной обработке.