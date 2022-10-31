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НовостиОбщество31 октября 2022 13:51

В центре Волгограда горожан напугали звуки стрельбы и взрывов

Очевидцы активно обсуждают произошедшее в соцсетях
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В пойме Царица прошла реконструкция.

В пойме Царица прошла реконструкция.

Фото: Юлия Данильченко

31 октября около двух часов дня жителей напугали звуки стрельбы и взрывов в центре Волгограда, которые доносились со стороны поймы реки Царицы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru очевидцы, особенно громкий шум был слышен на Краснознаменской и прилегающих улицах.

«Автоматные очереди, взрывы и зеленые ракетницы. В течение десяти минут. Воя сирен полицейских и иных служб не последовало, скорее всего, некие учения», - предположили волгоградцы.

Действительно, в это время в пойме проводили военно-историческую реконструкцию боев войск 10-й дивизии НКВД. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в ней приняли участие сотрудники правоохранительных органов.