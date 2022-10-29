В Волгограде открыли горячую линию по коммунальной аварии в пойме Царицы

Сточные воды залили новый парк и ушли в Волгу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Из-за обрушения канализационного коллектора в пойме реки Царицы жители двух районов Волгограда уже сутки сидят без воды. Работы на месте аварии шли всю ночь, бригады Концессий откачивали воду, чтобы приступить к ремонту разрушенного канала и замене труб. Но до конца еще далеко. Поэтому оперштаб решил открыть для жителей Ворошиловского и Советского районов горячие линии, по телефонам которых можно уточнить информацию о ходе работ и о подвозе воды, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Номеров горячей линии по коммунальной аварии в пойме Царицы в Волгограде несколько: единый телефон – 88442-39-70-03, по Ворошиловскому району – 88442-97-60-00, по Советскому району – 88442-41-69-51, 88442-41-49-22.

В мэрии подчеркивают, что сроки ликвидации порыва продлеваются, так как коллектор проходит на большой глубине, а работы на насыпном грунте требуют особой осторожности.

Напомним, по факту масштабной коммунальной аварии прокуратура региона проводит проверку, а перед следователями поставили вопрос о возбуждении уголовного дела.