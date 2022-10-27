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Политика27 октября 2022 10:24

В Волгоградской области в фонд поддержки участников СВО перечислили 444,7 млн рублей

Деньги перечисляют предприятия, учреждения и жители региона
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В фонд поддержки мобилизованным поступило почти 500 млн рублей

В фонд поддержки мобилизованным поступило почти 500 млн рублей

Фото: Юлия Данильченко

В Волгоградской области чуть больше месяца назад создали фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. За это время на его счет поступило 444,7 миллиона рублей. Об этом 27 октября заявил первый вице-спикер регионального парламента и председатель наблюдательного совета фонда Сергей Булгаков. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной думе, деньги перечисляют предприятия, различные учреждения, организации и волгоградцы.

- Мы работаем в ежедневном режиме, оперативно решаем все вопросы. Обеспечен жесткий контроль за целевым использованием средств, поступающих на спецсчет, - отметил Сергей Булгаков.

На 182,9 миллиона рублей были заключены контракты на поставку военного оборудования и снаряжения, они уже поставляются в воинские подразделения и места дополнительной подготовки воинских команд. Среди закупленного для мобилизованных и добровольцев – обмундирование, медикаменты, стиральные машины, тепловые пушки, светильники.

Напомним, фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО в Волгоградской области был создан 20 сентября.