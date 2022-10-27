Утром 27 октября шел снег с дождем. Фото: Архив "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце октября в Волгоградской области выпал первый снег. Утром в четверг он пошел в Камышине. Жители города 27 октября делятся впечатлениями об увиденных снежинках в социальных сетях. При этом насладиться снегом по-настоящему камышане все равно не смогли. Он шел вместе с дождем и сразу таял, и температура воздуха выше ноля.

По прогнозу в Камышине утром действительно передавали снег с дождем. Такая же погода 27 октября в Жирновске. В настоящее время в регионе льет дождь.

Осадки в четверг будут идти в течение дня на большей части Волгоградской области. Пока не ожидается прекращения дождя и в Волгограде.