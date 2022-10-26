634 нарушения правил парковки за неделю зафиксировала в Волгограде система «Паркон-А»

Из-за припаркованных авто на узких улочках в старом центре бывает не проехать. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В центре Волгограда в октябре начала работать система автоматического контроля «Паркон-А», которая отслеживает нарушения правил стоянки и остановки и передает данные нарушителей в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений регионального ГИБДД. За неделю только одна машина зафиксировала 634 нарушения правил парковки почти на миллион рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на тг-канал депутата городской думы Волгограда Ильи Кравченко.

- Сообщили, что за неделю работы одна машина выявила 634 нарушения правил парковки. Штрафов отправлено уже на 934 тысячи рублей... И это только на трех улицах,- написал депутат.

Напомним, фиксирующий прибор чудо-машины делает запись с привязкой к точным координатам. По этим данным на нарушителя составляют протокол и выписывают 1500 рублей штрафа. В зоне особого внимания «Паркона» остановки общественного транспорта и выделенные полосы, места рядом с пешеходными переходами и перекрестки в центре.

По мнению депутата, этот метод борьбы с нарушителями парковки куда эффективней эвакуаторов. К тому же следить за соблюдением ПДД теперь будет не только «Паркон», но и новые аппаратно-программные комплексы «АвтоУраган-МС», которыми оборудуют автомобили ДПС.