По дорогам Волгограда запустят автомобиль для фиксации нарушений ПДД

В Волгограде за водителями, которые паркуются в неположенном месте, усилили меры Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде в ближайшее время начнет ездить специальный автомобиль. На нем будет установлено оборудование, позволяющее фиксировать нарушения правил дорожного движения. В первую очередь, он будет снимать, как волгоградские водители паркуются. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, информация о нарушении будет направляться в единую базу ГИБДД для оформления протокола и выставления штрафа нарушителю.

Спецавтомобиль будет патрулировать остановки общественного транспорта и выделенные для него полосы, зоны рядом с пешеходными переходами и перекрестки. Внимание будет уделено именно тем участкам, где брошенный транспорт резко снижает пропускную способность или создает аварийную ситуацию. Так что за неправильно парующимися автомобилистами станут следить еще внимательнее.

- В ходе патрулирования система автоматического контроля «Паркон - А» отследит нарушения правил стоянки и остановки, а затем обработает полученные данные для передачи в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений регионального ГИБДД для последующего принятия решения. Фиксирующий прибор делает запись с привязкой к точным координатам, - отметили в мэрии.

Напомним, ранее региональная полиция сообщала о том, что в Волгоградской области на автомобилях инспекторов ДПС установят новые аппаратно-программные комплексы «АвтоУраган-МС». Оборудование позволит отслеживать в режиме реального времени практически все нарушения ПДД.