На юге Волгограда в новой школе рухнул потолок

Школа №117 открылась 1 сентября. Фото: Администрация Волгоградской области.

В новой школе на тысячу мест в Красноармейском районе Волгограда 26 октября произошло ЧП. В общеобразовательном учреждении рухнула часть потолка. Произошло это в школе №117, которая открыла свои двери только в сентябре. А сегодняшний инцидент произошел словно как в фильме. В спортзале мяч попал по датчику автоматической пожарной сигнализации, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

И после попадания мяча по датчику как по цепочке запустился один процесс за другим. Включилась система дымоудаления. Она оказалась слишком мощной, поток воздуха повредил потолок в коридоре школы.

- Мощность данной системы настолько велика, что поток воздуха сдвинул с креплений одну из плиток подвесного потолка в школьном коридоре, - резюмировали в мэрии.

Сообщается, что инцидент не повлиял на учебный процесс в школе №117, также никто не пострадал. Завтра в учреждении начинается каникулы, во время которых починят потолок и укрепят его рядом с системой дымоудаления.

Волгоградцы удивляются, раньше на уроках физкультуры в школах какие только мячи не попадали по стенам и потолкам. Но здания стоят до сих пор, максимум - разбивались окна. Тогда приходилось вызывать в школу родителей набедокуривших детей с просьбой заменить стекло. В новых общеобразовательных школах мяч может спровоцировать падение потолка. Напомним, подрядчиком строительства школы №117 в Красноармейском районе было АО «Приволжтрансстрой».