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Общество1 сентября 2022 11:25

1 сентября в Волгограде 1000 детей пошли в новую школу на юге города

Губернатор Бочаров приехал на открытие и пообещал школьникам ввести курс истории родного края
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
У школьников не только новое здание, но и современные спортплощадки. Фото: администрация Волгоградской области.

У школьников не только новое здание, но и современные спортплощадки. Фото: администрация Волгоградской области.

В День знаний 1 сентября новая школа-тысячник открылась в Красноармейском районе Волгограда. Тысяча ребят с удовольствием сели за парты, на которых еще до них никто ничего не нарисовал. В помещениях пахнет свежим ремонтом. Только педагогический состав остался прежний и опытный – в учебном заведении на ул. 2-я Штурманская удалось сохранить весь коллектив старой 117-й школы. Здание этого учебного заведения было признано аварийным.

Поздравить учеников и родителей с первым учебным днем приехали губернатор и мэр. Андрей Бочаров пообещал жителям района дальнейшее развитие: дороги, больницы, парки станут продолжением начатого преображения. Есть новости и для учеников, причем всей области. Губернатору пришла идея ввести в школах новый учебный курс – о родной истории и героях родного края.

Это пока проект, который планируют запустить в школах в следующем году.

- В каждом учебном заведении обязательно должна быть информация о родном крае — селе, городе, районе, о своих героях, о тех, кто создавал Волгоградскую область, о планах и будущих проектах развития. Мы не должны быть иванами, не помнящими родства, — объяснил свою идею Андрей Бочаров. — Наоборот. Мы должны подчеркнуть место Волгоградской области, Волгограда в истории России на протяжении времён и поколений.

В ближайшие годы в Волгоградской области построят еще 7 новых школ, в них смогут учиться 6,5 тысячи детей.