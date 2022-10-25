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Происшествия25 октября 2022 12:01

На юге Волгограда на заводе «Форте» загорелся цех по производству батарей

МЧС устанавливает обстоятельства ЧП
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На месте работают сотрудники МЧС.

На месте работают сотрудники МЧС.

Фото: Алика МАКОВА

Во вторник, 25 октября, в Красноармейском районе Волгограда на заводе «Форте» произошло ЧП в цехе по производству алюминиевых радиаторов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного ГУ МЧС, сотрудники сообщили о возгорании в экстренные службы в 13.32 часов. В это же время на место оперативно выехали спасатели.

Площадь возгорания охватила около сорока квадратных метров. Судя по видеозаписи, сделанной на предприятии сразу после инцидента, постройка частично разрушена. О пострадавших не сообщается. Также пока неизвестны причины возгорания.

- На месте работают пожарные расчеты 7-й пожарно-спасательной части. Причина пожара – устанавливается. Информация уточняется, - добавили в региональном МЧС.