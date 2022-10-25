Под Волгоградом увековечили память первой погибшей в СВО девушки-ефрейтора Анастасии Савицкой

Фото: Администрация Нехаевского района

В Нехаевском районе Волгоградской области 25 октября появилась Аллея памяти военнослужащих, погибших при выполнении задач специальной военной операции. В станице Упорниковской открыли мемориальные плиты в память о четырех земляках. Было увековечено имя погибшей в СВО девушки-ефрейтора Анастасии Савицкой.

Также мемориальные плиты были открыты в память о Ринате Мулламбаеве, Станиславе Сорокине и Сергее Семенове. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Нехаевского района. Все погибшие военнослужащие проживали в станице Упорниковской.

Напомним, ефрейтор Анастасия Савицкая стала первой погибшей девушкой-военнослужащей из Волгоградской области в ходе специальной военной операции. В июле в качестве связистки она оказалась в поселке Новая Каховка Херсонской области. Вместе со своей боевой подругой она должна была обеспечивать бесперебойную работу банно-прачечного комплекса в Каховской ГЭС. 8 июля ВСУ нанесли артиллерийские удары по объекту, Анастасии и ее подруге Светлане спастись не удалось.