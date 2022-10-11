На автодороге Волгоград - Средняя Ахтуба изменили схему движения

Движение по старому съезду закрыли на три недели. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области продолжается строительство дорог, мостов и развязок первого этапа третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, проходящего через Волхо-Ахтубинскую пойму. Из-за возведения развязки с 9 по 30 октября 2022 года изменили схему организации дорожного движения на автодороге «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба». Поворот на хутор Лебяжья Поляна перенесли в другое место, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете транспорта и дорожного хозяйства региона.

Так, на время строительства транспортной развязки, расположенной на ПК 45 первого этапа третьего пускового комплекса, движение транспорта на съезде с трассы на Лебяжью поляну, закрыли на три недели. Автомобили смогут подъехать в направлении к хутору по вновь устроенным съездам транспортной развязки. Схему объезда для автомобилистов разместили на информационных щитах. Водителей просят внимательно смотреть на знаки и соблюдать правила дорожного движения.