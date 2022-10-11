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Общество11 октября 2022 12:15

На автодороге Волгоград - Средняя Ахтуба изменили схему движения

До 30 октября 2022 года перенесен поворот на хутор Лебяжья Поляна
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Движение по старому съезду закрыли на три недели.

Движение по старому съезду закрыли на три недели.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области продолжается строительство дорог, мостов и развязок первого этапа третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, проходящего через Волхо-Ахтубинскую пойму. Из-за возведения развязки с 9 по 30 октября 2022 года изменили схему организации дорожного движения на автодороге «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба». Поворот на хутор Лебяжья Поляна перенесли в другое место, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете транспорта и дорожного хозяйства региона.

Так, на время строительства транспортной развязки, расположенной на ПК 45 первого этапа третьего пускового комплекса, движение транспорта на съезде с трассы на Лебяжью поляну, закрыли на три недели. Автомобили смогут подъехать в направлении к хутору по вновь устроенным съездам транспортной развязки. Схему объезда для автомобилистов разместили на информационных щитах. Водителей просят внимательно смотреть на знаки и соблюдать правила дорожного движения.