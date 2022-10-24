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Общество24 октября 2022 14:28

В Волгоградской области 25 октября потеплеет до +14 градусов

Ночью будут заморозки до -6 градусов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Во вторник в Волгограде потеплеет.

Во вторник в Волгограде потеплеет.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгоградской области 25 октября температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, а днем прогреется до +14 градусов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Гидрометцентра, во вторник ожидаются дожди, но не весь день. Синоптики обещают небольшие осадки, при этом днем будет переменная облачность с прояснениями.

Ночью в южной части области температура опустится до +4...-1, а в северных районах прогнозируют сильные морозы – до -6 градусов. Днем воздух достигнет +9...+14 тепла. Ветер южный и юго-западный с порывами 6-11 метров в секунду.