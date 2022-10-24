Под Волгоградом мужчину не пустили за границу из-за долга перед кредитором

Кредитору пришлось обращаться в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебным приставам Фроловского района ФССП по Волгоградской области пришлось запретить местному жителю, задолжавшему крупную сумму денег, выезд за границу. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, ранее должник занял 230 тысяч рублей у знакомого под расписку, но возвращать не торопился. Приятелю пришлось обращаться в суд, чтобы получить свои деньги обратно.

- В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Эта мера оказалась действенной, - сообщили в ФССП по региону.

Как раз в тот период мужчина хотел съездить в отпуск за горницу, поэтому ему пришлось вернуть долг.