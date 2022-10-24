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Происшествия24 октября 2022 9:49

Под Волгоградом мужчине грозит 12 лет тюрьмы за грабеж старушки

Рецидивист залез в жилище к потерпевшей и унес 30 тысяч рублей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция возбудила уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело

Фото: Александр ПАНОВ

Полиция Урюпинского района задержала 51-летнего рецидивиста, подозреваемого в грабеже 82-летней местной жительницы. Как рассказала сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ночью 21 октября преступник проник через окно в дом в хуторе Провоторовский.

- Угрожая физической расправой, схватив ее за шею, потребовал отдать имеющиеся денежные средства. Испугавшись, потерпевшая отдала нападавшему 30 тысяч рублей и сотовый телефон, - уточнили в полиции.

Мужчине удалось скрыться, но его задержали по горячим следам. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой», ему грози до 12 лет тюрьмы.