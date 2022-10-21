Инфляция в Волгоградской области в сентябре снизилась до 12,1%

Инфляция за месяц снизилась на 0,6%. Фото: Эдуард Абрамов

В Волгоградской области инфляция в сентябре 2022 года снизилась до 12,1%, что на 0,6% ниже августовских показателей. Положительная динамика произошла благодаря самообеспеченности региона – в этом году овощеводы собрали хороший урожай, а животноводы увеличили объемы продукции, что помогает сдерживать цены. В течение последнего месяца снижалась стоимость картофеля и лука, на фоне увеличения импорта – апельсинов, груш и бананов.

Не секрет, что область входит в десятку лидеров в РФ по выращиванию овощей, в этом году и посевная кампания принесла хороший урожай, да и привозная продукция всегда поступает на рынки региона.

- Это влияет на конкуренцию на рынке, отражается в ценах и в итоге замедляет инфляцию, - прокомментировал сайту volgograd.kp.ru управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Что касается животноводства, то эта отрасль благодаря сниженным расходам на корма и увеличению объемов позволила сдерживать цены на мясо. Оно стало дешевле, чем год назад. Низкую инфляцию обещают и в 2023 году. По словам экспертов, она не превысит 5 – 7%, а в 2024 году вернется к 4%.