В Волгоградской области 63 коллекторских агентства оштрафовали на 2 миллиона

В 2022 году на работу вышибал пожаловались 348 волгоградцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За девять месяцев 2022 года судебные приставы Волгоградской области получили 348 жалоб от жителей на противозаконные методы работы коллекторских агентств, офисов микрозаймов и некоторых банков. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального УФССП, на организации составлено 63 протокола. «Вышибалы долгов» заплатят штрафы на 2 миллиона рублей. Стоит добавить, в прошлом году число оштрафованных организаций было в 2,5 раза ниже.

Чаще всего волгоградцы, задолжавшие денег, жаловались на грубые методы со стороны коллекторов. Вопреки давно принятому закону, коллекторы использовали нецензурную лексику, оказывали психологическое давление, звонили родным и знакомым, шантажировали.

- Если вы считаете, что действия коллекторов нарушают требования действующего законодательства, обращайтесь в УФССП, - обратились к волгоградцам судебные приставы.