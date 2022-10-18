Под Волгоградом мужчина из мести поджег машину знакомой Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

31-летний житель Новониколаевского района из мести поджег машину знакомой, проживающей на соседней улице. Это случилось 16 октября в одном из хуторов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, отношения между потерпевшей и злоумышленником давно было напряженными. В тот вечер мужчина выпил, облил «Черри Тиго» бензином и бросил спичку.

Владелица автомобиля в этот момент находилась дома и сразу же бросилась тушить свою "ласточку" с помощью одеяла. Поджигатель в это время пытался скрыться, но женщина узнала в нем соседа. Несмотря на то, что потерпевшей удалось самостоятельно и быстро локализовать пламя, ущерб составил 48 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ. За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - добавили в полиции.