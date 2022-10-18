Волгоградец по ошибке сломал двери соседки своей девушки

На мужчину возбудили уголовное дело. Фото: Александр ПАНОВ

Участковый отдела полиции Кировского района Волгограда задержал 33-летнего дебошира, пытавшегося выломать двери частного дома. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, в тот вечер пьяный мужчина приехал в гости к своей девушке, но перепутал дворы.

По словам 55-летней хозяйки дома она была в ужасе, когда неизвестный стал вламываться в ее жилище. Женщина сразу же вызвала правоохранителей. Страж порядка арестовал злоумышленника. Тот признался, что хотел выяснить отношения с любимой, а двери, пусть и соседские, ему мешали.

В итоге ущерб имуществу, нанесенный дебоширом, оценили в 30 тысяч рублей. Учитывая прошлое виновника, а он был неоднократно судим за тяжкие преступления, ему грозит 2 года тюрьмы. Возбуждено уголовное дело.