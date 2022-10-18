В Волгограде роддом №5 перестал быть ковидным и вернулся к обычному режиму

Женщин с коронавирусом госпитализируют в другие роддома согласно маршрутизации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде с 17 октября вернулся к штатному режиму работы роддом №5. Теперь здесь принимают всех рожениц, кроме тех, кто по определенным показаниям направлен в перинатальные центры. Полтора месяца – с 1 сентября – медучреждение было закрыто под ковид. Сюда везли только пациенток с коронавирусом.

По информации облздрава теперь пациентки с коронавирусом, в зависимости от срока беременности и наличия сопутствующих заболеваний, госпитализируются согласно маршрутизации в другие медицинские учреждения.

Напомним, беременные женщины могут самостоятельно выбрать роддом и обратиться в него с родовым сертификатом, который им выдадут в женской консультации на 32-38 недели беременности. С ним и обменной картой будущей маме обязаны предоставить бесплатную помощь в любом роддоме, если он не закрыт на карантин.