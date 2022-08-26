В Волгограде роддом №5 с 1 сентября закрывают под коронавирус

Рожать волгоградкам без подтвержденного коронавируса предлагают в Центральном и Советском роддоме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области серьезный подъем заболеваемости коронавирусом – за неделю суточный прирост заболевших вырос вдвое. За последние сутки заразились COVID-19 еще 489 человек. Волгоградский губернатор принял решение с 1 сентября 2022 года закрыть 5-й роддом при больнице Ильича в Краснооктябрьском районе под ковид. Здесь будут принимать роды у заразившихся коронавирусом рожениц. Остальным будущим мамам уже не дают направление в этот роддом, направляя в Центральный и Советский районы. Медучреждение уже готовят к работе в качестве инфекционного отделения на 74 койко-места.

- Открытие инфекционного отделения на базе роддома позволит централизовано и комплексно оказывать узкопрофильную помощь будущим мамам и родившим женщинам с подтвержденной коронавирусной инфекцией, - отметили в администрации Волгоградской области.

Напомним, и больница №5, и роддом №5 в разгар пандемии работали как ковидные госпитали, врачи здесь обучены оказывать помощь пациентам с осложнениями, вызванными коронавирусом. Теперь медикам снова придется облачиться в защитные костюмы. Все необходимое для инфекционного стационара оборудование в больнице есть.

Чиновники отмечают, что во всех поликлиниках, женских консультациях, больницах и роддомах есть экспресс-тесты для выявления коронавируса, что позволяет медикам быстро принимать решение по тактике лечения беременных с ковидом. Также будущим мамам и планирующим беременность женщинам советуют сделать прививку от коронавиурса. Вакцинацию в Волгоградской области прошли более 6 тысяч будущих мам. Прививку можно делать только в разрешенные сроки, получив направление у своего акушера-гинеколога.