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Общество17 октября 2022 14:24

В Волгоградской области наградили 45 лучших отцов

Выдающимся папам вручили почетные грамоты и подарки
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба областной администрации.

Фото: пресс-служба областной администрации.

Сегодня, 17 октября, в Волгоградской области в честь Дня отца почетными грамотами наградили 45 лучших пап региона. Среди них – Алексей Шкода из Советского района города-героя. Многодетные родители воспитывают пять сыновей, которым с детства прививают любовь к прекрасному – музыке, искусству. Десять лет назад маме Елене вручили Почетный знак «Материнская слава Волгограда».

Власти региона поблагодарили жителя Старополтавского района Дениса Вигеля, который вместе с супругой Анастасией растит двух особенных сыновей. Мальчишкам нужна реабилитация, и родители делают все возможное, чтобы дети жили полноценной жизнью.

- Среди отмеченных - выдающиеся многодетные папы, одинокие отцы и те, кто успешно справляется с воспитанием опекаемого или приёмного ребенка, ребёнка-инвалида, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации.