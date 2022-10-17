Под Волгоградом увековечили память погибшего на Украине сержанта Алексея Цыбина

Фото: администрация Урюпинска.

Сегодня, 17 октября, в школе №6 в Урюпинске Волгоградской области открыли мемориальную доску в память о погибшем на Украине 33-летнем гвардии сержанте Алексее Цыбине. При жизни героически сражавшийся боец был награжден медалью Суворова, а после гибели его посмертно наградили орденом Мужества.

Фото: администрация Урюпинска.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе районной администрации, Алексей родился и вырос в Урюпинске. После 9 класса перевелся из городской гимназии в школу №6. Потом поступил в Камышинский педколледж на факультет физкультуры. В 2013 году после срочной службы решил подписать контракт с Минобороны. Он попал в 56-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду ВДВ в Камышине.

Как только началась спецоперация, Алексей попал на передовую. Он мужественно и с честью защищал интересы страны на поле боя. Больше полугода выполнял сложные задачи. 8 сентября во время боя с националистами в Херсонской области погиб.

Фото: администрация Урюпинска.

У Алексея остались мама, супруга и трое детей.

- По словам родных, Алексей всегда был веселым и жизнерадостным человеком, душой любой компании. В памяти родственников он останется как достойный сын, любимый брат, любящий муж и хороший отец, - отметили в администрации.

На открытии мемориала присутствовали родные, друзья, коллеги, а также школьники.