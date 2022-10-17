В Волгограде задержали наркокурьеров, спрятавших в колесах иномарок 5 кг солей Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

16 октября полиция Волгограда остановила две машины, в колесах которых во время обыска оказались 5 килограммов синтетических наркотиков. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, на автомобили наркокурьеров на одном из постов обратили внимание сотрудники ДПС.

- В тайниках, оборудованных в запасных колёсах, были обнаружены пакеты с синтетическим наркотиком N-метилэфедрон. В одном случае изъято почти 3 кг наркотического средства, в другом – 2 кг, - уточнили в полиции.

Благодаря стражам порядка удалось пересечь канал поставки запрещенных веществ и дальнейшего распространения на территории региона. Мужчин задержали и отправили в СИЗО, на них возбудили уголовные дела. Идет расследование.