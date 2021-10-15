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Общество15 октября 2021 18:57

Взнос на капремонт вырастет в Волгоградской области с 1 января 2022

За квадратный метр площади помещения жители региона будут отдавать по 7,5 рубля
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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За капитальный ремонт придется платить на 49 копеек больше.

За капитальный ремонт придется платить на 49 копеек больше.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По традиции в новом году волгоградцев ждет подорожание многих товаров и услуг. Не станет исключением и капитальный ремонт. Минимальный взнос на капремонт вырастет в Волгоградской области с 1 января 2022 года. За каждый квадратный метр площади помещения жители региона будут отдавать на 49 копеек больше - по 7,5 рубля, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на постановление губернатора.

Напомним, в 2021 году жители Волгограда и области платили минимальный взнос на капремонт по 7 рублей и 1 копейке с кв. метра. Но в этом году резко взлетели цены на строительные материалы, некоторые подорожали в разы. Подрядчики не хотели работать себе в убыток. Поэтому в регионе пришлось изменить закон, чтобы не сорвать уже запланированные работы, и повысить расценки для подрядчиков.

Расплачиваться за это придется всем: и жителям домов, где уже сделали капитальный ремонт, и тем, которые дождутся обновления только через 20 лет. В 2022 году капремонт для волгоградцев станет дороже на 7%. Для владельцев стандартной двушки на 45 квадратных метров минимальный взнос вырастет на 22 рубля в месяц.