На севере Волгограда в тройном ДТП пострадала 14-летняя пассажирка

Пострадавших госпитализировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 16 октября, в тройной аварии на севере Волгограда пострадали 14-летняя пассажирка и 36-летний автомобилист. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, ДТП произошло в Краснооктябрьском районе в 22.50 часа. Известно, что 39-летний водитель «Рено Логана» ехал по проспекту Ленина в сторону улицы Титова. У дома №121 потерял управление над машиной и врезался в припаркованную «Тойота Камри»», за рулем которой в этот момент находился 36-летний владелец.

- В результате столкновения автомашину «Тойота Камри» отбросило на стоящую впереди автомашину «Хендэ Солярис» под управлением 27-летнего водителя, - уточнили в полиции.

В итоге школьница, сидевшая в салоне машины виновника аварии, а также водитель «Камри» получили травмы. Их госпитализировали.