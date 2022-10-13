Карен Шахназаров высказался об уместности военной реконструкции в Волгограде в разгар СВО

Фото: скрин видео программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Известный российский кинорежиссер Карен Шахназаров на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» высказал свое мнение об уместности военно-исторической реконструкции в Волгограде боев за Сталинград в период проведения спецоперации. Гендиректор киноконцерна «Мосфильм» считает, что с мероприятием можно было бы «подождать», сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Я уверен, что это очень важное дело, - отметил при этом Карен Шахназаров.

Однако подчеркнул, что это равносильно тому, как бы во «время Великой Отечественной войны проводили реконструкцию боев за Бородино». Напомним, 8 октября на Мамаевом кургане показали реконструкцию последнего боя генерала Глазкова, сыгравшую огромную роль в истории войны. Волгоградские реконструкторы уверены, что это крайне важные мероприятия, они помогают сохранить память о героях.

Напомним, что в феврале 2023 года в регионе состоится празднование 80-летия разгрома Красной армией фашистских захватчиков в Сталинградской битве.