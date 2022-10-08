В Волгограде на Мамаевом кургане показали реконструкцию последнего боя генерала Глазкова

Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва».

В субботу, 8 октября 2022 года, в Волгограде на южном склоне Мамаева кургана снова гремели выстрелы и грохотали танки. Здесь показали военно-историческую реконструкцию последнего боя генерал-майора Василия Глазкова, командира 35-й гвардейской стрелковой дивизии, защищавшей Сталинград. Событие посвятили 80-летию разгрома немецко-фашистских войск на Волге и 55-й годовщине со дня открытия мемориального комплекса на Мамаевом кургане, сообщили сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

В реконструкции задействовали военную технику времен Великой Отечественной войны, членов клуба «Сталинград Армия Дон» и молодежь из патриотических клубов и объединений аграрных вузов пяти регионов страны. В основу сюжета легли события 8 сентября 1942 года в районе Верхней Ельшанки, где сейчас расположены корпуса ВолГАУ. Волгоградцам показали бой, в котором погиб генерал-майор Василий Глазков.

Напомним, в начале сентября 1942 года бойцы дивизии восемь дней вели ожесточенные бои с превосходящими силами противника. 8 сентября Глазков получил ранение, но после перевязки не покинул командный пункт. На следующий день комдив получил еще одно серьезное ранение. Его решили вести в госпиталь за Волгу, но машина попала под обстрел. Третье ранение стало смертельным. В музее-панораме «Сталинградская битва» сегодня можно увидеть изрешеченную пулями и осколками генеральскую шинель, на которой насчитали 168 пробоин.