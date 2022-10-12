В Волгограде судят издевавшегося над беременной девушкой тирана

Следователи собрали достаточно доказательств вины домашнего тирана. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Волгограда направила в Советский райсуд уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, которого обвиняют в истязании беременной от него девушки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного органа, домашнему тирану грозит наказание сразу по трем тяжким статьям.

Напомним, в декабре 2021 года 27-летняя волгоградка сообщила своему возлюбленному, казалось бы, радостную весть – у них будет малыш. Однако будущий отец на почве ревности отреагировал неадекватно. Он запер девушку в квартира и всю ночь истязал. Закончилось все тем, что беременность прервалась. Тогда убитая горем потерпевшая не стала наказывать мучителя, а спустя время даже вернулась к нему. Лишь после повторного избиения волгоградка снова написала заявление.

- Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемых деяниях мужчина признает частично, - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит суд Советского района. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы. Добавим, что ранее он был судим.