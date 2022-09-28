В Волгограде дочь 55-летнего младшего офицера считает, что отца мобилизовали незаконно и просит разобраться

Сейчас мужчина находится на сборах. Фото: Ольга Маркелова.

В Волгоградской области вот уже неделю идет частичная мобилизация. Иногда повестки вручают ошибочно. В таких случаях быстро разбираются. Пятерых волгоградцев, которые не подходят для службы, уже отпустили домой. Дочь 55-летнего младшего офицера Николая Маркелова настаивает, что отца не должны были призывать – он не подходит по возрасту.

- Моему отцу, старшему лейтенанту мотострелковых войск, 21 сентября прислали повестку. На следующий день он пришел в военкомат для уточнения, откуда его сразу увезли на военные сборы на две недели. Но согласно заявлению представителя Генштаба ВС РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского, мобилизации не подлежат младшие офицеры старше 50 лет. А папе в январе исполняется 56 лет. Получается, его мобилизовали нелегитимно, - рассказала Ольга Маркелова.

Родственники обратились на горячую линию региона по частичной мобилизации, в общественные организации.

Как прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в военном комиссариате, мужчина подходит по нормам. На горячей линии уточнили:

- В приоритетном порядке подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.

Родные Николая Маркелова также написали заявление в прокуратуру для того, чтобы разобраться в этой, по их мнению, ошибке.

Напомним, губернатор Волгоградской области потребовал не допускать формализма в процессе призыва резервистов на военную службу.

Горячая линия по вопросам частичной мобилизации в регионе: телеграм-бот @mobilizatsia34_bot, номер 122 (с 8:00 до 20:00 без выходных).