Под Волгоградом агрессивный гость кафе пырнул ножом пытавшегося угомонить его мужчину

Нож изъяли. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Урюпинского района возбудила уголовное дело в отношении 29-летнего мужчину, устроившего поножовщину в кафе в конце сентября этого года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, подозреваемому грозит тюрьма тюрьмы за нападение на пытавшегося его угомонить гостя заведения.

Дознаватели установили, что в тот вечер в кафе пришла семейная пара, на глазах которой двое мужчин начали ссориться. 28-летний мужчина решил их примирить и влез в спор. В итоге агрессивный посетитель достал нож, дважды пырнул в спину незнакомца и скрылся. Однако вскоре его нашли.

- Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что данное деяние совершил под влиянием алкоголя. Нож у злоумышленника был изъят, - отметили в полиции.

Раненого жителя Урюпинска госпитализировали, впоследствии он написал заявление. Нападавший может сесть в колонию на 2 года.