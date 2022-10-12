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Политика12 октября 2022 9:53

Волгоградец пытается оспорить в суде призыв по частичной мобилизации

Дело находится в Красноармейском райсуде
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчина подал заявление в суд.

Мужчина подал заявление в суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Призванный входе частичной мобилизации житель Волгограда Виталий К. пытается оспорить решение органов военного управления в суде Красноармейского района. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на документы, мужчина подал исковое заявление еще 27 сентября. Резервист не согласился с тем, что ему вручили повестку и отправили на подготовку для участия в СВО.

Первое заседание по делу состоялось 3 октября. Его ведет судья Надежда Рудкова. В тот же день к разбирательству подключились соистцы и соответчики. 10 октября дело перенесли в связи с «необходимостью совершения иных процессуальных действий» на 25 число этого месяца.

Отметим, что ответчиками выступают призывная комиссия и военный комиссариат, а в качестве заинтересованного лица значится командир войсковой части №13766