В Волгограде инициативу о выплате по 100 тысяч рублей мобилизованным рассмотрит облдума

Инициативу губернатора обсудят депутаты. Фото: Екатерина СИМОХИНА

11 октября прозвучала новость о том, что волгоградские власти наконец-то определились, какие региональные выплаты ждут призванных в рамках частичной мобилизации волгоградцев. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что мобилизованные мужчины получат от региональных властей 100 тысяч единовременно. Эта сумма позволила бы мобилизованным не переживать, что их семьи останутся без копейки. А многие уже к вечеру стали ждать смс от банков с уведомлением о переводе.

Оказывается, проверять баланс карточек рано. Пока информация о 100 тысячах – всего лишь предложение Андрея Бочарова. Эту инициативу сегодня, 12 октября, еще предстоит обсудить депутатам облдумы во время заседаний профильных комитетов. Обсудят и другие меры поддержки семей военнослужащих.