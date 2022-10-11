Под Волгоградом почти месяц ищут 29-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт.

В Волгоградской области вот уже почти месяц ведутся поиски 29-летнего Сергея Филиппова из города Михайловка. Еще 14 сентября молодой мужчина ушел из дома и не вернулся. Родственники обратились в полицию, к поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы, жители региона тоже могут оказать содействие. Сейчас активисты распространяют в соцсетях ориентировку на исчезнувшего волгоградца. Его рост – 187 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза серые. Был одет спортивный костюм, красную куртку и обут в такого же цвета кроссовки.

Мужчина может находиться в любой части региона. Нужно обратить внимание на ориентировку и в случае совпадения позвонить в полицию или волонтерам. Телефоны для связи: 112 и 8-800-700-54-52.