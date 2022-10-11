СБУ Украины объявила в розыск двух депутатов Госдумы от Волгоградской области

Силовики Украины ищут экс-мэра города-героя Виталия Лихачева Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Два депутата Госдумы от Волгоградской области попали в списки Службы безопасности Украины. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, СБУ разыскивает экс-мэра Волгограда Виталия Лихачева и депутата Андрея Гимбатова.

Отметим, уже как полгода силовики Ровенкой области разыскивают Лихачева как лицо, скрывающееся от досудебного преследования. Вместе с тем, волгоградских депутатов подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства. Впрочем, в этом списке есть и Дмитрий Медведев.

Андрей Гимбатов иронично отреагировал на эту новость в своем телеграм-канале: «А я не прячусь. В Волгограде встречаюсь с людьми. Много работы в Москве – Госдума заботится о людях, среди них и те, которых вы предали и пытались уничтожить». Депутат добавил, что полгода как регулярно ездит на Донбасс и другие присоединенные территории.

Депутат Госдумы Виталий Лихачев прокомментировал:

- Не знаю, как реагировать на эту новость. Хорошо, объявили и объявили. Я ни от кого не прячусь. - засмеялся экс-мэр Волгограда.