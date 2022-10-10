Волгоградец подделал подписи жильцов для перепланировки нежилого помещения

Прокуратура инициировала проверку после жалоб людей Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прокуратура Волгограда организовала проверку в отношении собственника нежилого помещения дома №21 на улице Циолковского в Ворошиловском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного органа, мужчина получил разрешение на незаконную перепланировку в МКД в администрации, при этом подписи жильцов оказались фальшивыми.

- Согласно проекту, предполагалось выполнение демонтажа оконного блока и фундаментных блоков под существующим оконным проемом, а также усиление проема металлической рамой, -сообщили в прокуратуре.

Однако такие работы нарушили несущие конструкции дома. Жильцы возмутились и обратились в прокуратуру, а также в СМИ. В настоящий момент в суд передали исковое заявление с требованием привести общедомовое имущество в прежнее состояние.