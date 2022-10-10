Мобилизованным волгоградцам окажут дополнительные меры поддержки

Мобилизованным волгоградцам окажут дополнительную помощь Фото: Юлия Данильченко

Меры поддержки мобилизованным гражданам и их семьям стали главными вопросами на оперативном совещании у губернатора Волгоградской области. Были поставлены дополнительные задачи после поездки Андрея Бочарова в военно-полевой учебный центр. Глава региона заявил о необходимости предусмотреть дополнительное финансирование для нужд военнослужащих.

- В целях оказания системной поддержки наших военнослужащих, в том числе мобилизованных жителей Волгоградской области, с участием регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев, участвующих в специальной военной операции, необходимо предусмотреть средства для приобретения дополнительного имущества, не предусмотренного штатными нормами довольствия, но необходимого в зоне специальной военной операции, - отметил Андрей Бочаров.

Что именно будет представлять из себя дополнительное имущество, не сообщается. Среди поставленных на совещании задач - оказание содействие военным комиссариатам в подготовки мобилизованных волгоградцев, а также решение проблем, о которых призванные из запаса граждане рассказали губернатору во время его визита в военно-полевой учебный центр. Кроме того, органы власти должны подготовить новые меры поддержки для военнослужащих и их семей. Неизвестно, в течение какого времени чиновники должны представить свои предложения.