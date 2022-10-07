Губернатор Андрей Бочаров встретился с мобилизованными волгоградцами в учебном центре

Андрей Бочаров приехал с ревизией на полигон. Фото: Юлия Данильченко

В пятницу, 7 октября волгоградский губернатор Андрей Бочаров приехал с инспекцией в учебный центр Минобороны РФ, где проходят боевое слаживание призванные в рамках частичной мобилизации волгоградские мужчины. Глава волгоградского региона осмотрел условия палаточного лагеря, пообщался с командованием полигона и выслушал мобилизованных. «КП-Волгоград» побывала в палаточном лагере и посмотрела, как готовят защитников Родины на поле боя.

ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ

Палаточный лагерь для мобилизованных поставили всего за несколько дней. На ухоженной территории аккуратные ряды многоместных палаток, солдатская баня, душевые, столовая, медицинский блок, а также площадка для занятий спортом.

Кроватей хватает всем. Платаки обогревают печками и тепловыми пушками. Фото: Юлия Данильченко

В одной палатке вмещается около двадцати военных. Губернатор лично осмотрел условия проживания, а затем направился в пищеблок, где пахло свежим супом.

Губернатор осмотрел палаточный городок, где живут мобилизованные во время сборов. Фото: Юлия Данильченко

- Питание налажено отлично. Нареканий со стороны личного состава нет, - отчитались военные.

Кормят военных хорошо. Фото: Юлия Данильченко

- Я профессиональный военный. Таких полевых условий как тут я в жизни никогда не видел, - признался глава региона. – Но нам нужно понимать, что для человека, который приходит из мирной жизни, это непросто.

Мужчины честно сказали, что проживание и питание их больше чем устраивает, но проблемы есть. Конечно, современные люди не привыкли к тому, что баня бывает раз в неделю, а горячая вода в полевых условиях только по расписанию.

Мобилизованным выдали необходимые вещи. Фото: Юлия Данильченко

- Смотрите, где мы купаемся, - взял слово один из мобилизованных. – Раз в неделю ездим к родным в город постирать вещи и искупаться.

Также мужчины посетовали, что не хватает части обмундирования, а еще хотелось бы прояснить вопрос с выплатами – когда и какие первичные выплаты ждать.

На питание мобилизвованные не жалуются. Фото: Юлия Данильченко

- У меня жена, дети дома остались. Я на заводе работал. Когда нам ждать довольствие? – задал вопрос другой мобилизованный.

- Данную информацию мы доводили неоднократно, но повторю еще раз. Выплаты идут с 10 по 20 число каждого месяца. Военнослужащие на самой минимальной должности, призванные в нашу дивизию, за три месяца получают 680 тысяч рублей. Эти деньги будут в вашей семье, - пояснил врио командира мотострелкового соединения Южного военного округа Евгений Степанов.

Стоит отметить, что все проблемы стараются решать по мере их поступления. Так, на днях власти региона потратили 179 миллионов рублей на нужды участников СВО. Закупили все необходимое снаряжение, амуницию, транспорт.

На территории деджурят врачи. Фото: Юлия Данильченко

- Мы понимаем, что тут не гостиница, а полевые условия. Но исходя из того, что я тут видел, а я прошел по всем палаткам: такие условия для проживания я за свою жизнь первый раз вижу, - прокомментировал губернатор. - Учитывая, что похолодало, мы сейчас обсуждали, что нужны дополнительные тепловые пушки. Где-то есть печки. У всех есть кровати, где-то нары мы строили. А все, что необходимо, мы привезем. Наша задача обеспечить вас всем, что нужно.

Андрей Бочаров попросил командиров более снисходительно относиться к мобилизованным людям, потому что для них это стрессовая ситуация. Они не привыкли к к суровому быту, к которому привычны военные.

- Попрошу быть человечнее и терпимее, - обратился Бочаров к военным. - Люди привыкли жить по своему распорядку. Нужно, конечно, объяснять, что здесь другие условия, и даже такого в условиях специальной военной операции у них не будет. Поймите, это непрофессиональные военные. Вы поставьте себя на его место. Человек до сегодняшнего дня жил по-другому. У него жизнь была размеренная. Он понимал, что будет сегодня, что завтра, что послезавтра, когда на охоту, когда на рыбалку, когда с семьей отдохнет. Уважаемые командиры, наберитесь терпения. Вы представьте, чтобы вас сегодня взять и отправить в незнакомую среду. Встаньте на место этих людей, для них сегодня это стрессовая история. Люди все разные, кто-то с города, кто-то с деревни, все в разных условиях жили. Здесь те, кто не побежал через границу, а кто решил защищать нас, относитесь к ним почеловечнее. У них семья, дети, родители остались там. У них с одной стороны мысли, что задачи надо выполнять, учиться, а с другой он думает, как там, как помогут его семье.

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

Волгоградцы тренируются каждый день. Фото: Юлия Данильченко

Каждый день мобилизованные проходят боевую подготовку в учебном центре Минобороны. В зависимости от военно-учетной специальности, некогда срочники вспоминают, как держать автоматы, вести разведывательную работу, метать гранаты, минировать местность и прочее.

В учебном центре военные проходят огневую подготовку. Фото: Юлия Данильченко

К работе с военными пригласили непосредственных участников боевых действий из разных структур. Инструктора учат волгоградцев, как штурмовать здания, внутри которых засел противник. Объясняют, как действовать слаженно для успешного выполнения боевой задачи.