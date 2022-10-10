В Волгограде сотрудники банка спасли пенсионерку от телефонных мошенников

Полицейские поблагодарили неравнодушных волгоградцев за гражданскую позицию Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Четверо сотрудников одного из банков Волгограда получили благодарственные письмо от полицейских за активную гражданскую позицию – они спасли 86-летнюю пенсионерку от телефонных мошенников. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД региона, работники финансовой организации в Ворошиловском районе обратились в ОП №5 с заявлением о возможном преступлении в отношении пожилой женщины.

По словам сотрудников банка, пенсионерка после звонка от аферистов пришла к ним и пыталась снять все свои сбережения – 200 тысяч рублей. Преступники потребовали положить их на «безопасный счет».

- Однако в этот момент на ее эмоциональное состояние обратила внимание Елена. Выяснив причину, по которой пенсионерка пытается снять крупную денежную сумму, она убедила ее не совершать поспешных действий, - рассказали в полиции.

Сотрудники банка также объяснили женщине, как действуют телефонные мошенники и как в будущем избежать подобных ситуаций.