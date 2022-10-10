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Общество10 октября 2022 6:52

В Волгограде сотрудники банка спасли пенсионерку от телефонных мошенников

Полицейские поблагодарили неравнодушных волгоградцев за гражданскую позицию
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полицейские поблагодарили неравнодушных волгоградцев за гражданскую позицию

Полицейские поблагодарили неравнодушных волгоградцев за гражданскую позицию

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Четверо сотрудников одного из банков Волгограда получили благодарственные письмо от полицейских за активную гражданскую позицию – они спасли 86-летнюю пенсионерку от телефонных мошенников. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД региона, работники финансовой организации в Ворошиловском районе обратились в ОП №5 с заявлением о возможном преступлении в отношении пожилой женщины.

По словам сотрудников банка, пенсионерка после звонка от аферистов пришла к ним и пыталась снять все свои сбережения – 200 тысяч рублей. Преступники потребовали положить их на «безопасный счет».

- Однако в этот момент на ее эмоциональное состояние обратила внимание Елена. Выяснив причину, по которой пенсионерка пытается снять крупную денежную сумму, она убедила ее не совершать поспешных действий, - рассказали в полиции.

Сотрудники банка также объяснили женщине, как действуют телефонные мошенники и как в будущем избежать подобных ситуаций.