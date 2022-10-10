В Волгограде зрителей НЭТа эвакуировали из-за угрозы пожара и задымления

Зрителей срочно эвакуировали из-за задымления в театре. Фото: Екатерина СИМОХИНА

9 октября сотни волгоградцев решили провести вечер культурно, запланировав поход в театр. И им это почти удалось. Около часа представления они посмотрели. Но в антракте что-то пошло не так, и всех зрителей экстренно попросили покинуть здание, наполнившееся дымом – замкнула розетка. Эвакуация прошла быстро, на место примчались три пожарные машины. В НЭТе объяснили причину ЧП и пообещали повторить спектакль еще раз.

Волгоградцы привыкли к постоянным минированиям, но на этот раз причиной эвакуации был действительно начинающийся пожар.

- Пожарное подразделение МЧС, прибывшее к театру, осмотрело помещение и выявило короткое замыкание электропроводки в розетке без последующего горения, - прокомментировала директор Нового экспериментального театра Ангелины Шершень.

Тушить ничего не пришлось, но артистов и зрителей обратно возвращать в театр не стали. А пообещали еще раз повторить спектакль. Показ запланирован на 19 октября в 19.00.