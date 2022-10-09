В Волгограде во время спектакля эвакуировали НЭТ

Зрители покинули здание театра во время спектакля. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вечером 9 октября в Центральном районе Волгограда во время спектакля «Женихи» из здания НЭТа эвакуировали зрителей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru очевидцы, к театру приехали три пожарных машины, включая автолестницу. Волгоградцам пришлось спешно выйти на улицу.

На место приехали пожарные машины. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В течение нескольких минут спасатели развернули пожарные шланги, однако они не понадобились. По словам очевидцев, в здании было небольшое задымление и, вероятно, ЧП удалось оперативно устранить без участия МЧС. Однако спектакль по мотивам пьесы Николая Гоголя пришлось отменить. Зрители так и не смогли его досмотреть. Возможно, им вернут билеты или перенесут просмотр.