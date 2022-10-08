Губернатор Бочаров раскритиковал работу военкоматов по мобилизации

Андрей Бочаров приехал с инспекцией на полигон. Фото: Юлия Данильченко

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время инспекции в учебный центр Минобороны раскритиковал работу военкоматов, сотрудники которых не объяснили мобилизованным волгоградцам, как им будут поступать положенные выплаты. Количество вопросов к комиссариатам глава региона охарактеризовал как «без мата не скажешь», сообщает сайт volgograd.kp.ru.

«Я считаю, что плохо отработали... По военным комиссариатам у нас вопросов столько, что без мата не скажешь... Это правда. Вы становитесь участниками боевых действий. Лучше сейчас все сделать, чтобы документы были оформлены», - заявил Андрей Бочаров мобилизованным волгоградцам, у которых возникло немало вопросов к главе региона.

Напомним, в пятницу Андрей Бочаров посетил учебный центр Минобороны в Волгоградской области, где проходят слаживание и боевую подготовку мобилизованные жители региона. Военнослужащие пожаловались губернатору на отсутствие сведений и положенных им выплатах, оформление военных билетов и неработающие души.